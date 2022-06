Nadal-Ruud oggi, Finale Roland Garros 2022: orario, tv, programma, streaming (Di domenica 5 giugno 2022) Rafael Nadal per la quattordicesima, Casper Ruud per il ribaltone. Il mancino di Manacor, trentasei anni compiuti proprio due giorni fa, sfida il ventitrenne di Oslo, che raggiunge quello che in molti gli avevano già pronosticato come specialista del rosso. Precedenti: zero. Questo il dato più interessante che emerge tra i due. E dire che l’uno ha passato parecchio tempo nell’accademia dell’altro. Più ricambio generazionale di così quasi non esiste. Nadal ha impiegato tre ore nella semiFinale di venerdì, ma avrebbe potuto impiegarne almeno il doppio senza l’infortunio orribile di Alexander Zverev, che rischia di mandare fuori causa davvero a lungo il tedesco. Ruud ha spesso lasciato set per strada in questa edizione, ma è sempre riuscito a trovare una chiave e a mantenere un’estrema lucidità tattica ... Leggi su oasport (Di domenica 5 giugno 2022) Rafaelper la quattordicesima, Casperper il ribaltone. Il mancino di Manacor, trentasei anni compiuti proprio due giorni fa, sfida il ventitrenne di Oslo, che raggiunge quello che in molti gli avevano già pronosticato come specialista del rosso. Precedenti: zero. Questo il dato più interessante che emerge tra i due. E dire che l’uno ha passato parecchio tempo nell’accademia dell’altro. Più ricambio generazionale di così quasi non esiste.ha impiegato tre ore nella semidi venerdì, ma avrebbe potuto impiegarne almeno il doppio senza l’infortunio orribile di Alexander Zverev, che rischia di mandare fuori causa davvero a lungo il tedesco.ha spesso lasciato set per strada in questa edizione, ma è sempre riuscito a trovare una chiave e a mantenere un’estrema lucidità tattica ...

