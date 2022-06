Multe, costi di accertamento nel mirino dell’Antitrust (Di domenica 5 giugno 2022) I costi di accertamento delle Multe stradali finiscono nel mirino dell’Antitrust. Che, nel corso di un’audizione al parlamento, parla apertamente di abusi da parte dei Comuni. Dall’analisi di alcune delibere di giunta comunale, eseguita dall’Antitrust, emerge che ciascun ente, nella parte dedicata alla determinazione delle spese di accertamento, include le più svariate e diverse voci. Eccone alcune: – costi di stampa; – postalizzazione; – costi di acquisto e manutenzione dei palmari per la rilevazione delle infrazioni; – manutenzione delle apparecchiature e del software di gestione del servizio; – moduli autoimbustanti: – redazione delle distinte delle raccomandate; – visure alle banche dati della Motorizzazione Civile. L’ammontare delle sole spese ... Leggi su ildenaro (Di domenica 5 giugno 2022) Ididellestradali finiscono nel. Che, nel corso di un’audizione al parlamento, parla apertamente di abusi da parte dei Comuni. Dall’analisi di alcune delibere di giunta comunale, eseguita dall’Antitrust, emerge che ciascun ente, nella parte dedicata alla determinazione delle spese di, include le più svariate e diverse voci. Eccone alcune: –di stampa; – postalizzazione; –di acquisto e manutenzione dei palmari per la rilevazione delle infrazioni; – manutenzione delle apparecchiature e del software di gestione del servizio; – moduli autoimbustanti: – redazione delle distinte delle raccomandate; – visure alle banche dati della Motorizzazione Civile. L’ammontare delle sole spese ...

Advertising

solomotori : Multe: è giungla per i costi di accertamento - ansa_economia : Multe: è giungla per i costi di accertamento. Antitrust in Parlamento, evidenti abusi discrezionalità Comuni #ANSA - IAmAntitrust : RT @fisco24_info: Multe: è giungla per i costi di accertamento: Antitrust in Parlamento, evidenti abusi discrezionalità Comuni https://t.co… - iconanews : Multe: è giungla per i costi di accertamento - Italian : Multe: è giungla per i costi di accertamento -