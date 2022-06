Lewandowski dice addio al Bayern Monaco e aspetta il Barcellona (Di domenica 5 giugno 2022) Il divorzio tra Robert Lewandowski e il Bayern Monaco è imminente. Dopo otto stagioni, 238 gol realizzati, 8 campionati vinti e una Champions League alzata con la maglia dei bavaresi, il bomber polacco ha deciso di lasciare la Germania per proseguire la sua carriera in un nuovo top club europeo. La meta designata è Barcellona, dove sono pronti ad accogliere il trentatreenne con un triennale da circa 20 milioni all’anno (lo stesso ingaggio percepito attualmente al Bayern). Il suo contratto scade nel 2023, ma Lewandowski ha già fatto capire senza mezzi termini come la sua esperienza in Bavaria sia ormai arrivata ai titoli di coda: «Trasferirmi al Barcellona? Bella domanda. Quello che è certo al momento è che la mia storia con il Bayern è finita. Non mi ... Leggi su open.online (Di domenica 5 giugno 2022) Il divorzio tra Roberte ilè imminente. Dopo otto stagioni, 238 gol realizzati, 8 campionati vinti e una Champions League alzata con la maglia dei bavaresi, il bomber polacco ha deciso di lasciare la Germania per proseguire la sua carriera in un nuovo top club europeo. La meta designata è, dove sono pronti ad accogliere il trentatreenne con un triennale da circa 20 milioni all’anno (lo stesso ingaggio percepito attualmente al). Il suo contratto scade nel 2023, maha già fatto capire senza mezzi termini come la sua esperienza in Bavaria sia ormai arrivata ai titoli di coda: «Trasferirmi al? Bella domanda. Quello che è certo al momento è che la mia storia con ilè finita. Non mi ...

