Incidente a Caronno Pertusella auto ribaltata due giovanissimi feriti

Advertising

ilNotiziarioInd : Incidente fra Caronno e Garbagnate: scooter contro auto. Polemiche per il traffico congestionato -

Il Notiziario

La manifestazione podistica è organizzata dal Gruppo Alpini diPertusella e Bariola e ... scomparso improvvisamente nella notte tra il 21 e il 22 aprile 2008 a causa di un tragico... Incidente a Caronno, due feriti in ospedale L’incidente è successo a Caronno Pertusella, in via San Giuseppe direzione via Trieste. L’uomo, per fortuna, non ha riportato ferite gravi, tant’è che è uscito dall’abitacolo della sua Mercedes quasi ...SARONNO / CARONNO PERTUSELLA – Ieri sera alle 20.30 a Saronno in via I maggio incidente stradale: una ciclista è stata investita. E’ successo nei pressi del posteggio pubblico: sul ...