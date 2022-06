Immenso Nadal | vince il Roland Garros per la 14esima volta Record di slam sono 22

Advertising

angelomangiante : Immortale. Immenso. Inimitabile. 14 #RolandGarros 22 #Slam Una leggenda al di fuori di ogni confine. 63 63 60… - fanpage : #Nadal semplicemente immenso! #RolandGarros per la 14esima volta nelle sue mani ?? - sportmediaset : Immenso Nadal: è il re di Parigi per la 14ª volta, 22° titolo dello Slam #nadalruud #rolandgarros #sportmediaset… - ilcirotano : Immenso Nadal: vince a Parigi per la 14esima volta. È il 22° Slam in carriera - - simo_vin : RT @angelomangiante: Immortale. Immenso. Inimitabile. 14 #RolandGarros 22 #Slam Una leggenda al di fuori di ogni confine. 63 63 60 mo… -

Anche Felipe di Spagna a Parigi per tifare. Lapresse La partita Già nel corridoio si vede che Casper Ruud è teso, si sposta da un piede all'altro nervosamente, come i ragazzini prima di un ...Perè il 22esimo successo in una prova del Grande Slam: ha trionfato 14 volte a Parigi (la prima nel 2005), in 4 occasioni agli Us Open e due volte a testa a Wimbledon e agli Australian Open. E'...Rafael Nadal scrive un altro magico capitolo della sua storia d’amore con il Roland Garros. Lo spagnolo conquista il trofeo parigino per la quattordicesima volta in carriera, battendo il norvegese Cas ...Rafael Nadal eterno re di Parigi! L'ex numero 1 del mondo sconfigge Casper Ruud 6-3 6-3 6-0 e si laurea campione del Roland Garros per la quattordicesima volta in carriera. Per lo spagnolo, che salirà ...