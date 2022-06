Vulnerabilità zero-day di Microsoft Office attivamente sfruttata (Di sabato 4 giugno 2022) Una Vulnerabilità zero-day scoperta di recente in Microsoft Office è stata sfruttata da hacker collegati al governo cinese, secondo una ricerca di analisi delle minacce della società di sicurezza Proofpoint. I dettagli condivisi da Proofpoint su Twitter suggeriscono che un gruppo di hacker etichettato TA413 stesse utilizzando la Vulnerabilità (denominata “Follina” dai ricercatori) in documenti Word dannosi presumibilmente inviati dall’amministrazione centrale tibetana, il governo tibetano in esilio con sede a Dharamsala, in India. Il gruppo TA413 è un APT (Advanced Persistent Threat) o “minaccia persistente avanzata“, attore ritenuto collegato al governo cinese ed è stato precedentemente osservato prendere di mira la comunità tibetana in esilio. Vulnerabilità ... Leggi su pantareinews (Di sabato 4 giugno 2022) Una-day scoperta di recente inè statada hacker collegati al governo cinese, secondo una ricerca di analisi delle minacce della società di sicurezza Proofpoint. I dettagli condivisi da Proofpoint su Twitter suggeriscono che un gruppo di hacker etichettato TA413 stesse utilizzando la(denominata “Follina” dai ricercatori) in documenti Word dannosi presumibilmente inviati dall’amministrazione centrale tibetana, il governo tibetano in esilio con sede a Dharamsala, in India. Il gruppo TA413 è un APT (Advanced Persistent Threat) o “minaccia persistente avanzata“, attore ritenuto collegato al governo cinese ed è stato precedentemente osservato prendere di mira la comunità tibetana in esilio....

R3dHash : RT @techworldaleant: Una vulnerabilità critica zero-day di Windows, nota come Follina e ancora in attesa di una correzione ufficiale da par… - techworldaleant : Una vulnerabilità critica zero-day di Windows, nota come Follina e ancora in attesa di una correzione ufficiale da… - GiovanniGattul2 : 'Le vulnerabilità cognitive amplificano la diffusione di informazioni false e teorie del complotto, mettendo a risc… - giannifioreGF : Vulnerabilità zero-day di #MicrosoftOffice attivamente sfruttata - CyberSecHub0 : RT @eulogicsrl: Follina, la nuova vulnerabilità zero-day di Microsoft Office -

