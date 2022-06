Traffico Roma del 04-06-2022 ore 17 | 00

Leggi su romadailynews

(Di sabato 4 giugno 2022)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità in questo sabato pomeriggio sulle strade della capitale più intenso sulla litoranea tra Castel Porziano e Torvaianica intanto sulle strade del centro Sono in corso due manifestazioni quella in Piazza Santi Apostoli che andrò avanti fino alle 19 mentre l’altra manifestazione che si tratta in realtà di un corteo che è partito da Piazza della Repubblica dovrei raggiungere Piazza di Porta San Giovanni dopo aver percorso diverse vie per cui via Cavour via Merulana e via Emanuele Filiberto chiusure ale deviazioni verranno effettuati lungo l’intero percorso deviazioni anche per numerose linee di bus e vi ricordo che fino alle 19 chiusa per lavori di potatura la corsia laterale destra di viale delle Terme di Caracalla da via Druso a Piazza di Porta Capena oggi ...