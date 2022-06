Stranger Things 4, chi è Vecna: cos’è, da dove viene, significato, attore (Di sabato 4 giugno 2022) Vecna. È questo il nome di uno dei personaggi che debutteranno nella nuova stagione di Stranger Things 4, disponibile su Netflix dal 27 maggio. I primi sette episodi della serie saranno visibili in streaming e a partire dal primo luglio, saranno disponibili anche gli ultimi due. Leggi anche: Netflix, programmazione Maggio 2022: film, serie TV, tutte le novità Stranger Things, chi è il nuovo personaggio Vecna Antagonista principale della quarta stagione, Vecna è una creatura antropomorfa che risiede nel Sottosopra. Nei momenti finali del settimo episodio, emerge che il personaggio di Vecna è il Numero Uno. La scoperta grazie al tatuaggio sul braccio, dove appare proprio la scritta 001, risalente ai tempi della propria permanenza nei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 4 giugno 2022). È questo il nome di uno dei personaggi che debutteranno nella nuova stagione di4, disponibile su Netflix dal 27 maggio. I primi sette episodi della serie saranno visibili in streaming e a partire dal primo luglio, saranno disponibili anche gli ultimi due. Leggi anche: Netflix, programmazione Maggio 2022: film, serie TV, tutte le novità, chi è il nuovo personaggioAntagonista principale della quarta stagione,è una creatura antropomorfa che risiede nel Sottosopra. Nei momenti finali del settimo episodio, emerge che il personaggio diè il Numero Uno. La scoperta grazie al tatuaggio sul braccio,appare proprio la scritta 001, risalente ai tempi della propria permanenza nei ...

