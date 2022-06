Olanda, De Jong: “Gioco meglio in Nazionale che al Barcellona” (Di sabato 4 giugno 2022) “Gioco in modo molto diverso qui rispetto al Barca. Penso che in Nazionale riesco a esprimermi al meglio“. Queste le parole dell’olandese Frenkie de Jong, che dopo la netta vittoria per 4-1 contro il Belgio in Nations League lancia un messaggio ai blaugrana. De Jong infatti, finora, non ha messo in campo tutto il suo potenziale con la squadra di Xavi ed ora il suo futuro potrebbe essere al Manchester United. “Mi piace essere il primo giocatore a ricevere palla dai difensori e così poi relazionarmi con gli attaccanti” ha spiegato il centrocampista olandese. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 4 giugno 2022) “in modo molto diverso qui rispetto al Barca. Penso che inriesco a esprimermi al“. Queste le parole dell’olandese Frenkie de, che dopo la netta vittoria per 4-1 contro il Belgio in Nations League lancia un messaggio ai blaugrana. Deinfatti, finora, non ha messo in campo tutto il suo potenziale con la squadra di Xavi ed ora il suo futuro potrebbe essere al Manchester United. “Mi piace essere il primo giocatore a ricevere palla dai difensori e così poi relazionarmi con gli attaccanti” ha spiegato il centrocampista olandese. SportFace.

