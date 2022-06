Notizia da Sky: Mourinho lascia la Roma? Svelata tutta la verità (Di sabato 4 giugno 2022) Nonostante le indiscrezioni rimbalzate nella giornata di oggi che accostavano Mourinho alla panchina del Psg, l’esperto di mercato Gianluca di Marzio ha smentito prontamente tale Notizia spiegando davvero cosa c’è di vero. Lo “Special One” dopo la vittoria della Conference League aveva dichiarato: “Io rimango qui, non c’è dubbio, anche se dovesse arrivare qualche voce, io rimango qui.” Mou manterrà al 100% la promessa: anche la prossima stagione sarà lui l’allenatore della formazione giallorossa. Mourinho, Roma, PsgIl nuovo ds dei parigini, Campos, che nutre sicuramente tanta stima per l’allenatore portoghese, stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio starebbe lavorando sul profilo di Christophe Galtier, allenatore francese di 55 anni di proprietà del Nizza, con il quale ha un contratto fino al 2024. ... Leggi su rompipallone (Di sabato 4 giugno 2022) Nonostante le indiscrezioni rimbalzate nella giornata di oggi che accostavanoalla panchina del Psg, l’esperto di mercato Gianluca di Marzio ha smentito prontamente talespiegando davvero cosa c’è di vero. Lo “Special One” dopo la vittoria della Conference League aveva dichiarato: “Io rimango qui, non c’è dubbio, anche se dovesse arrivare qualche voce, io rimango qui.” Mou manterrà al 100% la promessa: anche la prossima stagione sarà lui l’allenatore della formazione giallorossa., PsgIl nuovo ds dei parigini, Campos, che nutre sicuramente tanta stima per l’allenatore portoghese, stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio starebbe lavorando sul profilo di Christophe Galtier, allenatore francese di 55 anni di proprietà del Nizza, con il quale ha un contratto fino al 2024. ...

