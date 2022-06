(Di sabato 4 giugno 2022) Luoghi, non location. E persone, non personaggi.è persona rara, intellettuale e promotore culturale nato nel(per due decenni ha diretto l’Enoteca di Canale), ho la fortuna di conoscerlo molti anni fa: è uno scout formidabile del Cuneese. Mi ha sempre guidato nelle pieghe più riposte di colline nobili (oggi Patrimonio Unesco) e a tratti ancora miracolosamente selvatiche, quelle di Langa, Monferrato e. Con lui si dialoga (è amico di tanti intellettuali, da Nico Orengo a Giovanni Tesio) si incontra la gente, le fatiche di generazioni, gli ideali di chi vuole difendere il paesaggio e quella che un tempo si chiamava “cultura subalterna”. Inevitabilmente (e grazie al cielo) si sperimentano anche cibo,e la cucina più schietta, oggi tanto ricercata, le storie familiari e ...

Advertising

ilfattoblog : Luciano Bertello, vi presento una bussola infallibile del Roero e dei suoi grandi vini - DarioBragaglia : La 5.ed. dei Roero Days ( - luigifarinasi : Viaggio affettuoso di un piatto povero diventato ricco. Piccola storia del Tajarin, bella storia di Langa: il libro… -

Il Fatto Quotidiano

... "È stato un periodo duro, non solo per la scomparsa del sindacoAbate , che porto nel ... MarcoRicevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:Nel momento culturale dell'incontro, il Maestroha presentato alla platea dei Cavalieri l'opera "Alta Langa. Civiltà della tavola e genius loci" in un dialogo con i Cavalieri Giulio ... Luciano Bertello, vi presento una bussola infallibile del Roero e dei suoi grandi vini Seimila presenze per Andy Warhol e la New Pop, la mostra a Villa Bertelli, curata dalla Fondazione Mazzoleni, che ha lasciato Forte dei Marmi il 29 maggio, dopo quattro mesi di esposizione. A questi i ...I Roero Days sono tornati dove si era svolta la prima edizione nel 2016. Allora nella sede più rustica della Cascina Medici del Vascello, sempre alla Reggia, erano arrivate più di mille persone per 42 ...