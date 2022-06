Iga Swiatek vince il Roland Garros 2022: tutti i record battuti dalla polacca (Di sabato 4 giugno 2022) Iga Swiatek ha travolto Coco Gauff in finale ed ha vinto il Roland Garros 2022. Per la polacca si tratta del secondo titolo slam in carriera, il secondo a Parigi. Una vittoria storica per la numero uno al mondo, dominatrice assoluta della stagione e sempre più ingiocabile per le avversarie. Di seguito tutti i record battuti dalla polacca ed alcuni numeri che provano a spiegare la caratura dell’impresa della classe 2001. 35 vittorie consecutive (record femminile di questo secolo, a pari merito con Venus Williams) Sesto torneo di fila vinto (Doha, Indian Wells, Miami, Stoccarda, Roma, Roland Garros) 2,2 milioni di euro guadagnati di montepremi (più di 6 milioni solo ... Leggi su sportface (Di sabato 4 giugno 2022) Igaha travolto Coco Gauff in finale ed ha vinto il. Per lasi tratta del secondo titolo slam in carriera, il secondo a Parigi. Una vittoria storica per la numero uno al mondo, dominatrice assoluta della stagione e sempre più ingiocabile per le avversarie. Di seguitoed alcuni numeri che provano a spiegare la caratura dell’impresa della classe 2001. 35 vittorie consecutive (femminile di questo secolo, a pari merito con Venus Williams) Sesto torneo di fila vinto (Doha, Indian Wells, Miami, Stoccarda, Roma,) 2,2 milioni di euro guadagnati di montepremi (più di 6 milioni solo ...

