Tomori sicuro sullo Scudetto del Milan: “Abbiamo convinto tutti per un motivo” (Di venerdì 3 giugno 2022) Fikayo Tomori è stato intervistato dal Sun, il difensore inglese ha parlato della stagione appena conclusa con il Milan e del suo rapporto con l’allenatore Pioli. Apre l’intervista così: “Molte persone credevano che non ce l’avremmo fatta, ma alla fine Abbiamo vinto lo Scudetto. Per noi è stata una bellissima sensazione dimostrare a tutti che si sbagliavano. È stato pazzesco, non ho mai visto prima d’ora festeggiamenti del genere, con così tante persone. Cinque chilometri di tifosi, ci sono volute però ore per farli“. Milan Tomori intervistaProsegue parlando di Milano: “A Milano mi sto divertendo e sono davvero felice, da quando sono arrivato sono stati ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 3 giugno 2022) Fikayoè stato intervistato dal Sun, il difensore inglese ha parlato della stagione appena conclusa con ile del suo rapporto con l’allenatore Pioli. Apre l’intervista così: “Molte persone credevano che non ce l’avremmo fatta, ma alla finevinto lo. Per noi è stata una bellissima sensazione dimostrare ache si sbagliavano. È stato pazzesco, non ho mai visto prima d’ora festeggiamenti del genere, con così tante persone. Cinque chilometri di tifosi, ci sono volute però ore per farli“.intervistaProsegue parlando dio: “Ao mi sto divertendo e sono davvero felice, da quando sono arrivato sono stati ...

