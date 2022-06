New Amsterdam 4, la recensione: l’amore è davvero la cura? (Di venerdì 3 giugno 2022) La nostra recensione di New Amsterdam 4, la quarta stagione del medical drama con Ryan Eggold dal 3 giugno in prima serata su Canale5 e in contemporanea su Infinity, che apre al sistema sanitario inglese. La prima stagione di New Amsterdam ci presentava un medico, un direttore sanitario, un personaggio, una chiave di lettura nuova per i medical drama: tutto partiva dalla frase "Come posso aiutare?". Arrivata alla quarta stagione, la serie dichiara agli spettatori nel poster "Love Heals". Un claim che sembra così stucchevole ma in realtà, soprattutto di questi tempi, è pieno di amore e di speranza verso il futuro, di sguardo ottimista e positivo in un mondo che ci dice di essere cinici, diffidenti, guardinghi e sospettosi verso ciò che verrà e verso le nuove persone che conosciamo, come cercheremo di spiegare … Leggi su movieplayer (Di venerdì 3 giugno 2022) La nostradi New4, la quarta stagione del medical drama con Ryan Eggold dal 3 giugno in prima serata su Canale5 e in contemporanea su Infinity, che apre al sistema sanitario inglese. La prima stagione di Newci presentava un medico, un direttore sanitario, un personaggio, una chiave di lettura nuova per i medical drama: tutto partiva dalla frase "Come posso aiutare?". Arrivata alla quarta stagione, la serie dichiara agli spettatori nel poster "Love Heals". Un claim che sembra così stucchevole ma in realtà, soprattutto di questi tempi, è pieno di amore e di speranza verso il futuro, di sguardo ottimista e positivo in un mondo che ci dice di essere cinici, diffidenti, guardinghi e sospettosi verso ciò che verrà e verso le nuove persone che conosciamo, come cercheremo di spiegare …

