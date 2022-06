Droni, droni, droni, la ricetta turca per le relazioni internazionali (Di venerdì 3 giugno 2022) La società turca Baykar, produttrice di alcuni velivoli senza pilota di particolare successo in questo momento, ha fatto sapere giovedì 2 giugno che regalerà un drone Bayraktar TB2 all’Ucraina, rispondendo a uno sforzo fatto dai cittadini lituani, che a loro volta avevano raccolto i fondi — 5 milioni di dollari in tre giorni — per donare a Kiev un nuovo aereo. L’Ucraina li sta utilizzando per difendersi dall’invasione russa, un tema su cui Vilnius è molto sensibile. Gli Stati baltici si sentono particolarmente minacciati da Mosca e temono di essere i prossimi a finire nel mirino del Cremlino. Quei Paesi, insieme agli altri del fronte orientale europeo e Nato, hanno da subito iniziato ad aiutare con il sostegno militare e politico gli ucraini, sentendosi accomunati nel destino (questo impegno attivo è parte delle parziali discrepanze all’interno dell’Ue sull’intensità ... Leggi su formiche (Di venerdì 3 giugno 2022) La societàBaykar, produttrice di alcuni velivoli senza pilota di particolare successo in questo momento, ha fatto sapere giovedì 2 giugno che regalerà un drone Bayraktar TB2 all’Ucraina, rispondendo a uno sforzo fatto dai cittadini lituani, che a loro volta avevano raccolto i fondi — 5 milioni di dollari in tre giorni — per donare a Kiev un nuovo aereo. L’Ucraina li sta utilizzando per difendersi dall’invasione russa, un tema su cui Vilnius è molto sensibile. Gli Stati baltici si sentono particolarmente minacciati da Mosca e temono di essere i prossimi a finire nel mirino del Cremlino. Quei Paesi, insieme agli altri del fronte orientale europeo e Nato, hanno da subito iniziato ad aiutare con il sostegno militare e politico gli ucraini, sentendosi accomunati nel destino (questo impegno attivo è parte delle parziali discrepanze all’interno dell’Ue sull’intensità ...

