Traffico Roma del 02-06-2022 ore 10 | 30

(Di giovedì 2 giugno 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto coda perintenso sulla A1Napoli tra il bivio per la diramazionesud di Anagni in direzione di Napoli rimosso l’incidente segnalato in precedenza intenso ilsulla A24-teramo concludi tra il raccordo e Vicovaro verso Teramo code persulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e doppia incolonnamento anche in esterna tra Boccea e Aurelia code sulla stessa via Aurelia tra il raccordo è Malagrotta per Chi prosegueincolonnato per incidente tra ra9 Torrimpietra verso Palidoro intenso ilsulla via Pontina con code tra il raccordo e Castel di Decima in direzione di Pomezia celebrazioni questa mattina per il 76 esimo ...