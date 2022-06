"Tempi bui per l'Europa". La profezia di Zelensky sulla guerra. E se vince Putin... (Di giovedì 2 giugno 2022) Volodymyr Zelensky fa la sua fosca profezia per l'Europa nel caso in cui la Russia di Putin vincesse la guerra. Il presidente dell'Ucraina parla di Tempi bui mentre i soldati del Cremlino già controllano il 20% del territorio ucraino. «In questi giorni abbiamo perso 30mila soldati. La Russia è pronta a continuare, a uccidere», mentre il 20% circa del territorio ucraino è ora sotto occupazione russa, con 2.603 centri abitati che devono essere liberati. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, intervenendo in collegamento video con il Parlamento del Lussemburgo, secondo i media ucraini e lussemburghesi. Le forze russe hanno distrutto il Donbass e le sue città, tra cui Mariupol dove «ancora non sappiamo esattamente quante ... Leggi su iltempo (Di giovedì 2 giugno 2022) Volodymyrfa la sua foscaper l'nel caso in cui la Russia disse la. Il presidente dell'Ucraina parla dibui mentre i soldati del Cremlino già controllano il 20% del territorio ucraino. «In questi giorni abbiamo perso 30mila soldati. La Russia è pronta a continuare, a uccidere», mentre il 20% circa del territorio ucraino è ora sotto occupazione russa, con 2.603 centri abitati che devono essere liberati. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr, intervenendo in collegamento video con il Parlamento del Lussemburgo, secondo i media ucraini e lussemburghesi. Le forze russe hanno distrutto il Donbass e le sue città, tra cui Mariupol dove «ancora non sappiamo esattamente quante ...

