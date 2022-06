Pro Recco-Barceloneta oggi, Champions League pallanuoto 2022: orario, tv, programma, streaming (Di giovedì 2 giugno 2022) Entrano in acqua i campioni d’Europa in carica. Nella seconda sfida della Final Eight della Champions League di pallanuoto 2022 in quel di Belgrado arriva il momento della Pro Recco. I liguri, recentemente vincitori dello scudetto, vanno a caccia del triplete e del decimo trionfo nella massima manifestazione continentale. Sfida agli spagnoli del Barceloneta. Andiamo a scoprire il programma della sfida e come seguirla in TV. QUARTI DI FINALE Champions League pallanuoto 2022 Giovedì 2 giugno Ore 16.30 Pro Recco-Barceloneta Diretta TV Sky Sport Uno, Sky Sport Arena Diretta streaming Sky Go, NowTV Diretta scritta OA Sport Photo LiveMedia/Danilo Vigo Leggi su oasport (Di giovedì 2 giugno 2022) Entrano in acqua i campioni d’Europa in carica. Nella seconda sfida della Final Eight delladiin quel di Belgrado arriva il momento della Pro. I liguri, recentemente vincitori dello scudetto, vanno a caccia del triplete e del decimo trionfo nella massima manifestazione continentale. Sfida agli spagnoli del. Andiamo a scoprire ildella sfida e come seguirla in TV. QUARTI DI FINALEGiovedì 2 giugno Ore 16.30 ProDiretta TV Sky Sport Uno, Sky Sport Arena DirettaSky Go, NowTV Diretta scritta OA Sport Photo LiveMedia/Danilo Vigo

Advertising

matteosalvinimi : Grande la mia Pro Recco nella sua splendida piscina, ancora una volta Campione d’Italia ?? ???? - LiguriaNotizie : Pro Recco: Velotto operato alla mano, salterà la Final 8 - SettimanaS : PALLANUOTO Champions League, domani al via la Final 8: la Pro Recco contro il Barceloneta - LiguriaNotizie : Champions League, domani al via la Final 8: la Pro Recco contro il Barceloneta - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Champions League: Pro Recco per la decima, Brescia per la storia #pallanuoto -