Messa di Pentecoste: dove seguirla in diretta su Tv2000 e InBlu2000

Domenica prossima 5 giugno alle ore 10 la Messa sarà celebrata da Papa Francesco nella Basilica di San Pietro

ROMA – Tv2000 (canale 28 dt e 157 sky) e Radio InBlu2000, in collaborazione con Vatican Media, trasmettono in diretta, domenica 5 giugno ore 10, la Messa di Pentecoste celebrata da Papa Francesco nella Basilica di San Pietro. A seguire la recita del Regina Coeli.

