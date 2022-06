Malore dopo alcune bracciate, choc a Marzocca. Giovane annega e viene rianimato in spiaggia: è gravissimo (Di giovedì 2 giugno 2022) SENIGALLIA - L'hanno visto annaspare e poi finire sott'acqua. Dramma sulla spiaggia libera di Marzocca, davanti al lungomare Italia, dove un Giovane, dopo alcune bracciate, ha avuto un Malore ed è ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 2 giugno 2022) SENIGALLIA - L'hanno visto annaspare e poi finire sott'acqua. Dramma sullalibera di, davanti al lungomare Italia, dove un, ha avuto uned è ...

Advertising

Val1Rosa : RT @cronaca_di_ieri: 02/06/22 PESCARA – Un malore mentre stava giocando a padel, la corsa al PS in ambulanza e in ospedale il tragico epil… - Nicola23453287 : RT @cronaca_di_ieri: 02/06/22 PESCARA – Un malore mentre stava giocando a padel, la corsa al PS in ambulanza e in ospedale il tragico epil… - hetzmichnicht1 : RT @cronaca_di_ieri: 02/06/22 PESCARA – Un malore mentre stava giocando a padel, la corsa al PS in ambulanza e in ospedale il tragico epil… - GianandreaGorla : RT @Anna302478978: L'ESTATE DEI MALORI ?? L'imprenditore 66enne Giandomenico Bozza è morto dopo essersi schiantato in uno scarpata, mentre e… - NonnaMaria15 : RT @cronaca_di_ieri: 02/06/22 PESCARA – Un malore mentre stava giocando a padel, la corsa al PS in ambulanza e in ospedale il tragico epil… -