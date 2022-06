Istantanee dalla parata del 2 giugno | tra lacrime e ricordi

Leggi su agi

(Di giovedì 2 giugno 2022) AGI - La magia delle Frecce Tricolori, certo. La Flaminia presidenziale tirata a lucido, certo. L'abbraccio della folla che stringe Sergio Mattarella a bordo di quel gioiello del 1960 preceduto dall'incedere dei Corazzieri a cavallo, ovviamente. Naso all'insù per elicotteri e addirittura per i paracadutisti che centrano un fazzoletto di sanpietrini su via dei Fori Imperiali insieme al maxitricolore che poi sfila in senso inverso a quello dei reparti. Lesfilata del 2lasciano sempre senza fiato ma oggi che la Rivista militare torna dopo il limbo imposto dalle restrizioni della pandemia, a scalare le posizioni della 'gallery', per la forza iconica che riveste, è forse quella che rimanda proprio alla lotta contro il Covid. Sfilano i sindaci italiani, accolti dagli applausi. Rappresenta, quella schiera di fasce ...