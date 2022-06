Inter, Lautaro:" Ho grande voglia di restare" (Di giovedì 2 giugno 2022) Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, Lautaro Martinez, vorrebbe continuare con l'Inter. La società nerazzurra per il momento non ha comunicato nulla, ma molto probabilmente perché non c'è... Leggi su ilpallonegonfiato (Di giovedì 2 giugno 2022) Secondo quanto riportato da Sport Mediaset,Martinez, vorrebbe continuare con l'. La società nerazzurra per il momento non ha comunicato nulla, ma molto probabilmente perché non c'è...

Advertising

Inter : #Lautaro vince la Finalissima 2022 a Wembley! Complimenti ?????? - calciomercatoit : ??CMIT TV - Fabio Bergomi: '#Lukaku alla Tonali. L’#Inter vuole prenderlo attorno agli 80/90 milioni, pagando 20 il… - tancredipalmeri : Che l’Inter abbia bisogno di vendere Lautaro per giustificare Lukaku e Dybala è una baggianata enorme. Se - ed è u… - JamiroGoat : RT @marifcinter: #Lautaro: “Se resto all’Inter? Sì sì sì, ho grande voglia di restare all’Inter. Per ora non mi hanno comunicato niente e i… - FI69interista : @DAZN_IT Partiamo dai ' da non cedere' ... #bastoni #Skriniar #DeVry #Dumfries #dimarco #Brozovic #Barella… -