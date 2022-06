Ucraina, Berlusconi: "Occidente compatto di fronte ad aggressione Russia" (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu. (Adnkronos) - "Tutti noi seguiamo, con dolore e angoscia, l'evolversi della crisi Ucraina, il riproporsi, nel cuore dell'Europa, di tragedie che speravamo consegnate al passato. Di fronte a una palese aggressione da parte russa nei confronti di un Paese neutrale, l'Europa e l'Occidente hanno saputo reagire in modo equilibrato e soprattutto unitario". Così il leader Fi Silvio Berlusconi in un video sui suoi canali social. "Da questo punto di vista, la Russia oggi ha di fronte un Occidente molto più unito e più determinato del passato. Le cose però cambiano se consideriamo lo scenario globale del pianeta - ha continuato il Cavaliere - La risposta dell'Occidente è stata compatta, ma cosa intendiamo come ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu. (Adnkronos) - "Tutti noi seguiamo, con dolore e angoscia, l'evolversi della crisi, il riproporsi, nel cuore dell'Europa, di tragedie che speravamo consegnate al passato. Dia una paleseda parte russa nei confronti di un Paese neutrale, l'Europa e l'hanno saputo reagire in modo equilibrato e soprattutto unitario". Così il leader Fi Silvioin un video sui suoi canali social. "Da questo punto di vista, laoggi ha diunmolto più unito e più determinato del passato. Le cose però cambiano se consideriamo lo scenario globale del pianeta - ha continuato il Cavaliere - La risposta dell'è stata compatta, ma cosa intendiamo come ...

Advertising

fisco24_info : Ucraina, Berlusconi: 'Occidente compatto di fronte ad aggressione Russia': (Adnkronos) - 'Rimpiango che per opposiz… - italiaserait : Ucraina, Berlusconi: “Occidente compatto di fronte ad aggressione Russia” - LocalPage3 : Ucraina, Berlusconi: 'Occidente compatto di fronte ad aggressione Russia' - ilmetropolitan : #Ucraina. #Berlusconi: Rimpiango miei tentativi di avvicinare #Russia a #UE - carlo1493 : @mptuitter @ProfCampagna Nella vicenda ucraina non è solo il PD. Io direi: - Tutta l’area riformista che, per come… -