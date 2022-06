Succi | “Padova più forte | ma Palermo ai playoff grande squadra Brunori…”

Advertising

ILOVEPACALCIO : Succi: «Padova e Palermo due piazze straordinarie. Favorita? Si deciderà tutto ai rigori» - Ilovepalermocalcio - infoitsport : Padova-Palermo, Succi: “Biancoscudati più forti, ma la squadra di Baldini versione playoff è temibile” - infoitsport : Padova-Palermo, Succi: “Sarà uno scontro fratricida! E che tifoserie straordinarie…” -

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 63 presenze cole 30 con il Palermo: per Davidela finale dei playoff di Serie C sarà speciale, dato che si sfidano due squadre in cui ha giocato in carriera. L'ex attaccante, che ha ricordato il periodo ...Il marito, Gabriele, grazie ad una raccolta fondi, è riuscito a portare la moglie in una struttura austriaca, centro d'eccellenza per la riabilitazione neurologica; poi la notizia del suo ...Le parole del doppio ex di Padova e Palermo, Davide Succi, in vista della finale playoff tra rosanero e biancoscudati ...Intervistato ai microfoni de il 'Corriere del Veneto', Davide Succi ha parlato della sfida che vedrà contrapposte Padova e Palermo per ...