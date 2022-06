Migliori eyeliner colorati per l’estate a meno di 15 euro

Leggi su dilei

(Di mercoledì 1 giugno 2022) I make up grafici, ricchi di colori accesi e forme particolari, hanno iniziato a spopolare con la serie tv americana Euphoria, diventando poi dei trend indiscussi in fatto di trucco. Linee dicolorato lunghissime ed elaborate, brillantini, ombretti fluo sono diventati essenziali nel beauty di ogni amante del make up. Consi sa, il trucco tende a ridursi al minimo indispensabile. Un po’ per non coprire l’abbronzatura, un po’ per evitare che il caldo faccia danni, si punta su pochi prodotti ma d’effetto. Per questo motivo il protagonista dei prossimi mesi sarà l’colorato, meglio se waterproof. L’ideale per avere un make up prezioso, in pochissimi passaggi, senza sbavature o fatica. Ilow cost Se vogliamo parlare di ...