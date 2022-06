La Russia cerca la ribalta sul Web col suo Store digitale: si chiama RuStore (Di mercoledì 1 giugno 2022) La Russia cerca di darsi da fare introducendo un nuovo Store digitale sul web. Questa applicazione riuscirà a cambiare la reputazione del paese? Vediamo che cosa hanno pensato di fare. VK è la società che si sta occupando di realizzare dei nuovi servizi in Russia – Computermagazine.itReuters ha riferito che il gruppo VK ha ufficialmente lanciato l’app Store RuStore in Russia, la quale sostituisce i servizi come Google e Apple chiusi dall’inizio del conflitto con l’Ucraina. Infatti, a causa del ban internazionale, in Russia sono stati bloccati sia il Google Play Store sia l’Apple Store, motivo per cui era necessario creare una nuova applicazione per sistemare questo problema in via definitiva. ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 1 giugno 2022) Ladi darsi da fare introducendo un nuovosul web. Questa applicazione riuscirà a cambiare la reputazione del paese? Vediamo che cosa hanno pensato di fare. VK è la società che si sta occupando di realizzare dei nuovi servizi in– Computermagazine.itReuters ha riferito che il gruppo VK ha ufficialmente lanciato l’appRuin, la quale sostituisce i servizi come Google e Apple chiusi dall’inizio del conflitto con l’Ucraina. Infatti, a causa del ban internazionale, insono stati bloccati sia il Google Playsia l’Apple, motivo per cui era necessario creare una nuova applicazione per sistemare questo problema in via definitiva. ...

