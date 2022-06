Jurassic World – Il dominio, recensione: Chris Pratt e Laura Dern nel capitolo finale della saga (Di mercoledì 1 giugno 2022) La nostra recensione di Jurassic World – Il dominio, ultimo capitolo della trilogia sequel di Jurassic Park, blockbuster di Colin Trevorrow che punta tutto su una spettacolarità esagerata, con Chris Pratt e Laura Dern La seconda trilogia ambientata nell’universo popolato dai dinosauri, inaugurato con 1993 con Jurassic Park di Steven Spielberg, è pronta a giungere al termine con il suo ultimo sproporzionato capitolo. Jurassic World – Il dominio segna in ritorno di Colin Trevorrow in cabina di regia (già regista del primo Jurassic World e sostituito per il sequel da Juan Antonio Bayona) ... Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 1 giugno 2022) La nostradi– Il, ultimotrilogia sequel diPark, blockbuster di Colin Trevorrow che punta tutto su una spettacolarità esagerata, conLa seconda trilogia ambientata nell’universo popolato dai dinosauri, inaugurato con 1993 conPark di Steven Spielberg, è pronta a giungere al termine con il suo ultimo sproporzionato– Ilsegna in ritorno di Colin Trevorrow in cabina di regia (già regista del primoe sostituito per il sequel da Juan Antonio Bayona) ...

