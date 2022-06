Il rovescio dell' abito

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Parigi, 1932. La marchesa Luisa Casati Stampa di Soncino è rovinata. Unae donne più ricche d’Europa ha dilapidato il suo immenso patrimonio in vestiti, feste, ricevimenti e altre frivolezze ancor più costose, naturalmente senza accorgersene, tutta concentrata com’era su se stessa e sull’irresistibile necessità di manifestare la sua innata eleganza. Le dà la ferale notizia il fedele avvocato Bassi, amministratore scrupoloso e uomo impacciato, scosso nell’intimo da sentimenti timidi e confusi. Come spesso accade in queste circostanze, con la ricchezza Luisa perde anche gli amici, in particolare “quel” tipo di amici: ammiratori, adulatori e imitatori invidiosi, incapaci di eguagliare una raffinatezza inarrivabile. Da parte’ex marito, il marchese Camillo Casati, può aspettarsi solo irritazione e sarcasmo, nessuna solidarietà, e men che mai nessun ...