Gemelli (Di mercoledì 1 giugno 2022) “Alcune rivelazioni sono possibili solo quando metti da parte il telefono e per un po’ te ne stai offline”, dice la blogger Sweetlikeacherry. Aggiunge che a volte bisogna rinunciare almeno in parte al telefono e a internet per poter incubare... Leggi Leggi su internazionale (Di mercoledì 1 giugno 2022) “Alcune rivelazioni sono possibili solo quando metti da parte il telefono e per un po’ te ne stai offline”, dice la blogger Sweetlikeacherry. Aggiunge che a volte bisogna rinunciare almeno in parte al telefono e a internet per poter incubare... Leggi

Advertising

VanityFairIt : Emma Marrone compie oggi 38 anni. E allora tanti auguri a lei e a tutti i #Gemelli nati oggi come lei ?? ??. Ed ecco… - fattoquotidiano : L’aggressione a Kiev giustificata dal rischio di attacco Nato. Proprio come fecero gli Usa dopo l’11 settembre e co… - HariSel95300131 : @GrazianoMereu 'na parola. Bisogna vedere se quel fetente si sputtana definitivamente o se la sua manovra russa gli… - Lucillalucilla7 : @Feli386671921 @Isabell00929847 hi ho sono un gemelli come Kerem ???????? - infoitcultura : Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 giugno 2022/ Ariete, Toro e Gemelli: il venerdì -