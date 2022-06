Cinque lupi morti nel Parco storico di Monte Sole | utilizzate esche avvelenate

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Un intero branco diè morto dopo aver mangiato delle. Iesemplari della specie protetta – indispensabile agli equilibri dell’ecosistema – sono stati ritrovati uno dopo l’altro in due settimane, dal 18 gennaio scorso, in un’area di due chilometri di raggio nella località Caprara, nel cuore deldivicino Bologna. Un “biocidio“, stando alla definizione data dal presidente dell’Ente Parchi Emilia Orientale, Sandro Ceccoli, e dal responsabile dell’area Ambiente dell’Ente, David Bianco. Le indagini dei carabinieri forestali, guidati dal colonnello, Aldo Terzi, sono ancora in corso e richiederanno tempo per individuare i responsabili. I bocconi contenevano potenti rodenticidi, il Brodifacoum e il ...

