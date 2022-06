Calcio: Mourinho, 'stagione fantastica perché non potevamo fare di più' (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu. - (Adnkronos) - "Per alcuni Einstein delle tv portoghesi la nostra stagione è stata pessima, ma per me che sono molto esigente con me stesso, è stata fantastica, perché non avevamo le capacità per fare meglio. Ci sono stati giocatori che hanno disputato 50 partite non parlo di Rui Patricio che ne ha fatte 54…”. Così l'allenatore della Roma José Mourinho in merito alla stagione appena conclusa con un sesto posto in Serie A e il successo in Conference League. "Ho dovuto far giocare alcuni giovani, ho avuto un assenza di un giocatore top per dieci mesi (Spinazzola ndr), ho avuto come avversarie Inter, Milan, Juve, Napoli, Atalanta e Lazio e abbiamo avuto 14 partite di giovedì, con partite di campionato la domenica dopo -sottolinea il tecnico portoghese a 'Record'-. E poi c'è ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu. - (Adnkronos) - "Per alcuni Einstein delle tv portoghesi la nostraè stata pessima, ma per me che sono molto esigente con me stesso, è statanon avevamo le capacità permeglio. Ci sono stati giocatori che hanno disputato 50 partite non parlo di Rui Patricio che ne ha fatte 54…”. Così l'allenatore della Roma Joséin merito allaappena conclusa con un sesto posto in Serie A e il successo in Conference League. "Ho dovuto far giocare alcuni giovani, ho avuto un assenza di un giocatore top per dieci mesi (Spinazzola ndr), ho avuto come avversarie Inter, Milan, Juve, Napoli, Atalanta e Lazio e abbiamo avuto 14 partite di giovedì, con partite di campionato la domenica dopo -sottolinea il tecnico portoghese a 'Record'-. E poi c'è ...

