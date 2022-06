Bridgerton: Ruby Barker è stata ricoverata in ospedale (Di mercoledì 1 giugno 2022) Bridgerton, la star della serie Ruby Barker è stata ricoverata in ospedale in seguito a dei problemi di salute mentale. Ecco cosa è successo Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di mercoledì 1 giugno 2022), la star della serieinin seguito a dei problemi di salute mentale. Ecco cosa è successo Tvserial.it.

