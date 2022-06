Aumentano i fumatori in Italia: più donne e più giovani. Boom anche per le sigarette elettroniche (Di mercoledì 1 giugno 2022) (ITALPRESS) – I dati forniti dal ministero della Salute Italiano fotografano un Paese di nuovi fumatori: 800mila in più rispetto al 2019. Tra loro, più donne e più giovani. In aumento anche il numero di utilizzatori di sigarette elettroniche e prodotti a tabacco riscaldato. “Un disastro atteso, già annunciato dai nostri dati pubblicati nel 2020 con uno studio condotto proprio durante la fase acuta del Covid19. Da allora, nessuna politica di prevenzione, nessuna risposta in merito da parte della autorità sanitarie Italiane. Documentare i disastri non è abbastanza, bisogna proporre soluzioni alternative ed efficaci”, dice Riccardo Polosa, fondatore del CoEHAR (Centro di Eccellenza internazionale per la Riduzione dei danni da fumo), aprendo i lavori ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 1 giugno 2022) (ITALPRESS) – I dati forniti dal ministero della Saluteno fotografano un Paese di nuovi: 800mila in più rispetto al 2019. Tra loro, piùe più. In aumentoil numero di utilizzatori die prodotti a tabacco riscaldato. “Un disastro atteso, già annunciato dai nostri dati pubblicati nel 2020 con uno studio condotto proprio durante la fase acuta del Covid19. Da allora, nessuna politica di prevenzione, nessuna risposta in merito da parte della autorità sanitariene. Documentare i disastri non è abbastanza, bisogna proporre soluzioni alternative ed efficaci”, dice Riccardo Polosa, fondatore del CoEHAR (Centro di Eccellenza internazionale per la Riduzione dei danni da fumo), aprendo i lavori ...

