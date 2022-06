A tutta velocità sulle strade di Latina, il telelaser ne “immortala” 110: il bilancio di maggio (Di mercoledì 1 giugno 2022) Latina – La Polizia Stradale di Latina ha adottato, nel mese di maggio, una serie di dispositivi supplementari rispetto a quelli ordinari, finalizzati a garantire sicurezza a tutti gli utenti della strada, arrivando a mettere in campo sulle arterie maggiormente trafficate della provincia 272 pattuglie. Tali equipaggi sono intervenuti anche per situazioni emergenziali e per prestare soccorso/assistenza agli utenti della strada (sono stati registrati 162 soccorsi a terzi). Controlli assidui sono stati organizzati nei confronti di veicoli che trasportano merci e passeggeri, soprattutto sulle tratte di grande percorrenza, quali SS148 “Pontina”, SS7 “Appia”, SR156 “Monti Lepini” e SR213 “Flacca”, e ulteriori servizi sono stati programmati per verificare l’R.C.A., il corretto utilizzo delle ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 1 giugno 2022)– La Polizia Stradale diha adottato, nel mese di, una serie di dispositivi supplementari rispetto a quelli ordinari, finalizzati a garantire sicurezza a tutti gli utenti della strada, arrivando a mettere in campoarteriermente trafficate della provincia 272 pattuglie. Tali equipaggi sono intervenuti anche per situazioni emergenziali e per prestare soccorso/assistenza agli utenti della strada (sono stati registrati 162 soccorsi a terzi). Controlli assidui sono stati organizzati nei confronti di veicoli che trasportano merci e passeggeri, soprattuttotratte di grande percorrenza, quali SS148 “Pontina”, SS7 “Appia”, SR156 “Monti Lepini” e SR213 “Flacca”, e ulteriori servizi sono stati programmati per verificare l’R.C.A., il corretto utilizzo delle ...

