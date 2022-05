Ue | riduzione record di emissioni di gas serra nel 2020 | in «larga parte» merito del lockdown

Leggi su open.online

(Di martedì 31 maggio 2022) Nelledi gasdell’Unione europea sono calate dell’11 per cento rispetto al 2019. È la maggioresu base annua dal 1990. Lo rivela l’Agenzia Europea dell’Ambiente (Aea), sottolineando che il risultato «è dato in grandissimadalla forte contrazione economica causata dalla pandemia di Covid-19». Dal 1990 al primo anno della pandemia, lesi sono ridotte del 34 per cento, equivalenti a 1,94 miliardi di tonnellate di anidride carbonica in meno. Il rapporto evidenzia anche che l’Ue ha parzialmente slegato la propria crescita economica dalla generazione di nuove. Nel periodo di riferimento il Pil dell’Unione è infatti cresciuto del 54 per cento. L’impatto delle rinnovabili Mentre gli effetti del ...