Piazza Affari in rosso | preoccupa l’inflazione

(Adnkronos) – Chiusura ai minimi intraday per le borse europee, spinte al ribasso nel corso della seduta dalle indicazioni relative l'andamento dell'inflazione di Eurolandia, salita a maggio al nuovo massimo storico dell'8,1%. Ad incrementare le tensioni sui prezzi al consumo c'è anche il prezzo del petrolio, tornato a 120 dollari il barile dopo l'embargo varato dalle autorità europee sulle importazioni via mare (75%) del petrolio russo. Il petrolio che arriva tramite l'oleodotto «Druzhba» (25%) non sarà oggetto di embargo. Il Ftse Mib ha così chiuso la seduta a 24.510,64 punti, -1,2% rispetto al dato precedente, a causa delle performance di Enel (-1,91%), di Leonardo (-2,24%) e di Ferrari (-4,3%), con quest'ultima che ha annunciato di aver completato la sesta tranche del programma di acquisto di azioni proprie. Nel comparto bancario Bper Banca ha segnato un ...

