(Di martedì 31 maggio 2022) L’Italia di Robertodomani sera affronterà l’Argentina a Wembley. Nel gruppo non ci sarà Nicolò Zaniolo, rientrato aper un problema fisico. Ma il giocatore, più che per i fastidi a coscia e caviglia è finito sotto i riflettori per questioni di gossip. Dopo il trionfosquadra di Mourinho in Conference League, dal pullmannista sono partiticontro lae ieri l’ex fidanzata di Zaniolo, oggi compagna del laziale Mattia Zaccagni, Chiara Nasti, ha replicato su Twitter definendo le parti intime di Zaniolo “gamberetto”. Ilracconta che i due, entrambi presenti a Coverciano, “si sono ignorati”. Ed aggiunge che il ctnon ha gradito ...

napolista : Messaggero: Mancini seccato per i cori anti-Lazio della Roma, ai giocatori ha chiesto di evitare cadute di stile I… - TUTTOJUVE_COM : Il Messaggero - Ira Mancini su Zaniolo - PaoloPaz83 : @ilmessaggeroit Ciao Mancini,mandaci una cartolina dal Qatar!! Messaggero giornale di merda -

... con le 40 medaglie ai Giochi di Tokio, scrive Stefano Boldrini su Il. Sembrava ... Si è parlato di ramanzina di Robertoal romanista per il coro sul pullman, ma in realtà il ct ha ...Si è parlato di ramanzina di Robertoal romanista per il coro sul pullman, ma in realtà il ct ha invitato tutti gli azzurri a evitare cadute di stile, compresa quella dei milanisti durante i ... Zaniolo, ci risiamo: lascia la Nazionale ancora una volta. Mancini seccato per i cori anti-Lazio Wembley, ancora tu. Rieccoci in uno degli stadi mito, dove l’Italia conquistò l’11 luglio 2021 il secondo europeo della sua storia. Il trionfo ai rigori contro l’Inghilterra diede il via alla grande e ...Zaniolo lascia ancora l'azzurro. Ira di Mancini". Questo il titolo che propone Il Messaggero nel taglio alto della prima pagina di oggi. Il classe '99 con ...