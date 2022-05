Disastro Mediaset, purtroppo non c’è stato nulla da fare: il colpo subito è durissimo (Di martedì 31 maggio 2022) La serata di domenica 29 maggio si è rivelata vincente per la Rai, mentre Mediaset ha dovuto leccarsi le ferite. Siamo ormai entrati nel periodo estivo anche per quanto riguarda il palinsesto televisivo. Sono mesi, quelli caldi, non facili per tutte le reti, dato che le abitudini dei telespettatori cambiano e la programmazione non può che variare di conseguenza. Tuttavia, non è affatto un gioco da ragazzi riuscire a soddisfare comunque le esigenze di chi si sintonizza da casa senza ovviamente snaturarsi. Il primo banco di prova è stato senza dubbio quello del 29 maggio, precisamente la prima serata, che ha visto di fronte Rai e Mediaset in quella che è stata la prima vera sfida di questo periodo estivo. Ebbene, a conti fatti sembra proprio che per Mediaset sia andata male. Il ... Leggi su topicnews (Di martedì 31 maggio 2022) La serata di domenica 29 maggio si è rivelata vincente per la Rai, mentreha dovuto leccarsi le ferite. Siamo ormai entrati nel periodo estivo anche per quanto riguarda il palinsesto televisivo. Sono mesi, quelli caldi, non facili per tutte le reti, dato che le abitudini dei telespettatori cambiano e la programmazione non può che variare di conseguenza. Tuttavia, non è affatto un gioco da ragazzi riuscire a soddiscomunque le esigenze di chi si sintonizza da casa senza ovviamente snaturarsi. Il primo banco di prova èsenza dubbio quello del 29 maggio, precisamente la prima serata, che ha visto di fronte Rai ein quella che è stata la prima vera sfida di questo periodo estivo. Ebbene, a conti fatti sembra proprio che persia andata male. Il ...

