Bombe sui giornalisti, i soccorsi al membro della troupe ferito: (Di martedì 31 maggio 2022) La scritta "press" sul giubbino antiproiettile non basta. Nella guerra in Ucraina non ci sono differenze tra soldati e civili. I russi sparano indistintamente su qualsiasi cosa si muova. 31 maggio ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 31 maggio 2022) La scritta "press" sul giubbino antiproiettile non basta. Nella guerra in Ucraina non ci sono differenze tra soldati e civili. I russi sparano indistintamente su qualsiasi cosa si muova. 31 maggio ...

Pubblicità

ShitPutin : @jacopo_iacoboni @Gianl1974 Anche le bombe puntano sui comuni cittadini - AcciaiSpeciali : Tutte le versioni fantasiose o no nei tg e sui giornali , partono con “secondo la versione Ucraina” secondo questa… - Luigi1234568 : Hanno tirato due bombe atomiche sui civili per vedere come morivano e secondo loro non sono capaci di avvelenare tutti. - stefanoq17 : @EnricoLetta No infatti ….. l’Italia non ha invaso la Serbia … ha sganciato bombe all’uranio impoverito sui civili… - dimmicosapens : @EnricoLetta Caro Letta, come fai a dirlo? La storia europea è zeppa di guerre e l'occidente, per ora, è l'unico ad… -