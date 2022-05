Vaiolo delle scimmie, l’allarme di Pregliasco: bisogna agire (Di lunedì 30 maggio 2022) Aumentano i casi di Vaiolo delle scimmie e la preoccupazione inizia a salire. A parlare è stato Fabrizio Pregliasco. Per il virologo bisogna agire in fretta. La ferita Covid è ancora aperta ma, ora, un altro problema sembra si stia palesando sempre più. Stiamo parlando del Vaiolo delle scimmie. I casi, infatti, aumentano in modo consistente e sta facendo preoccupare non solo il popolo ma anche la sanità italiana. Ansa FotoCon il Covid, si sono conosciuti tanti virologhi che hanno detto la loro in un momento complicatissimo. Tra questi c’è stato il docente all’Università Statale di Milano, Fabrizio Pregliasco. Anche in questo caso, il virologo ha mostrato la sua strada da seguire per non peggiorare la ... Leggi su chenews (Di lunedì 30 maggio 2022) Aumentano i casi die la preoccupazione inizia a salire. A parlare è stato Fabrizio. Per il virologoin fretta. La ferita Covid è ancora aperta ma, ora, un altro problema sembra si stia palesando sempre più. Stiamo parlando del. I casi, infatti, aumentano in modo consistente e sta facendo preoccupare non solo il popolo ma anche la sanità italiana. Ansa FotoCon il Covid, si sono conosciuti tanti virologhi che hanno detto la loro in un momento complicatissimo. Tra questi c’è stato il docente all’Università Statale di Milano, Fabrizio. Anche in questo caso, il virologo ha mostrato la sua strada da seguire per non peggiorare la ...

