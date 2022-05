Riscontrati problemi con Poste Italiane oggi: prudenza su attacco hacker (Di lunedì 30 maggio 2022) Occorre molta prudenza, questa mattina, in merito alle segnalazioni secondo cui sarebbero in corso problemi con Poste Italiane. Il sistema non funziona, soprattutto in relazione all’utilizzo del proprio SPID, motivo per il quale sarà necessario fare molta attenzione nel corso delle prossime ore. In particolare in mattinata, sperando che la situazione possa rientrare nel più breve tempo possibile. Dunque, a distanza di una settimana circa dall’ultimo disservizio con PostePay, come abbiamo osservato con altro articolo sul nostro magazine, bisogna concentrarsi su un’anomalia per tante ragioni delicata. Cosa sappiamo sui problemi con Poste Italiane di oggi: occorre cautela sul possibile attacco ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 30 maggio 2022) Occorre molta, questa mattina, in merito alle segnalazioni secondo cui sarebbero in corsocon. Il sistema non funziona, soprattutto in relazione all’utilizzo del proprio SPID, motivo per il quale sarà necessario fare molta attenzione nel corso delle prossime ore. In particolare in mattinata, sperando che la situazione possa rientrare nel più breve tempo possibile. Dunque, a distanza di una settimana circa dall’ultimo disservizio conPay, come abbiamo osservato con altro articolo sul nostro magazine, bisogna concentrarsi su un’anomalia per tante ragioni delicata. Cosa sappiamo suicondi: occorre cautela sul possibile...

Advertising

AletPu : @laRoyalBlood_ Mi lagga un po' ogni tanto ma altri problemi non ne ho riscontrati, vabbeh che ci gioco pochissimo quindi... - hypnodea : RT @smnchr: ??PER TUTTI QUELLI CHE SI STANNO LAMENTANDO DEL PESO DELL’AGGIORNAMENTO DI GENSHIN?? la hoyoverse ha deciso di installare e ag… - KlRlE_TEND0 : RT @smnchr: ??PER TUTTI QUELLI CHE SI STANNO LAMENTANDO DEL PESO DELL’AGGIORNAMENTO DI GENSHIN?? la hoyoverse ha deciso di installare e ag… - renslyre : RT @smnchr: ??PER TUTTI QUELLI CHE SI STANNO LAMENTANDO DEL PESO DELL’AGGIORNAMENTO DI GENSHIN?? la hoyoverse ha deciso di installare e ag… - deadcybertokyo : RT @smnchr: ??PER TUTTI QUELLI CHE SI STANNO LAMENTANDO DEL PESO DELL’AGGIORNAMENTO DI GENSHIN?? la hoyoverse ha deciso di installare e ag… -