'Non voterò la continuità ma il cambiamento' - Cronaca - lanazione.it (Di lunedì 30 maggio 2022) Torna a parlare di Lucca e in particolar modo delle elezioni. Giorgio Del Ghingaro, sindaco di Viareggio, con tanto di fotografia scattata sulle Mura intento a parlare al telefono, affida le sue ...

Per la prima volta alle prossime elezioni comunali quindi non voterò il Pd dal quale ormai da molti anni ricevo solo offese". "La mia scelta rimarrà nel campo del centrosinistra - aggiunge - al quale ...