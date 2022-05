Nazionale Under 21, Nicolato: “In Svezia sarà uno scontro diretto” (Di lunedì 30 maggio 2022) Paolo Nicolato, CT della Nazionale Under 21, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida con la Svezia, probabilmente decisiva per la qualificazione all’Europeo di categoria. Di seguito il suo intervento: “In Svezia sarà uno uno scontro diretto, e nell’unica partita che abbiamo perso eravamo proprio in queste condizioni. Lo dico per stare svegli, se non si sta bene fisicamente avremo grandi problemi. Dai giocatori non mi aspetto altro che ciò che sanno fare, chi è qui è perché lo merita, non cerco risposte: deve essere un gruppo di ragazzi che ha voglia di alzare l’asticella in alto e mettersi alla prova”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 30 maggio 2022) Paolo, CT della21, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida con la, probabilmente decisiva per la qualificazione all’Europeo di categoria. Di seguito il suo intervento: “Inuno uno, e nell’unica partita che abbiamo perso eravamo proprio in queste condizioni. Lo dico per stare svegli, se non si sta bene fisicamente avremo grandi problemi. Dai giocatori non mi aspetto altro che ciò che sanno fare, chi è qui è perché lo merita, non cerco risposte: deve essere un gruppo di ragazzi che ha voglia di alzare l’asticella in alto e mettersi alla prova”. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Under21, #Nicolato: 'In Svezia sarà uno scontro diretto, probabilmente decisivo per la qualificazione' - plvhitball : Anche il #TorneoGiovanile è concluso ?? Lo hanno vinto i #DanteHit: siete il futuro del nostro sport, insieme ai ta… - PallavoloIt : Diavoli Power Under 19 M: è argento nazionale! - ImocoVolley : RT @Federvolley: Finale Nazionale Under 18 femminile ?? La @ImocoVolley è campione d'Italia???? . Secondo posto per Volleyrò CDP. Fusion Team… - bottolosangels : RT @thevolleynews: La nazionale Under 22 chiude al tie break l'amichevole con la Germania - -