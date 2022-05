Napoli violenta, due sorelle sfregiate con l’acido al volto, lanciato in corsa da una ragazza in motorino (Di lunedì 30 maggio 2022) Napoli fa paura: nella serata di ieri due ragazze, due giovani sorelle, sono state sfregiate con l’acido. Il liquido corrosivo, che le ha colpite al volto, sarebbe stato lanciato in corsa da una ragazza a bordo di uno scooter. Un ennesimo episodio di violenza giovanile desta preoccupazione e sgomento, stigmatizzando una realtà fatta di aggressività e di brutalità gratuita, che ancora una volta vede protagonisti, e vittime, giovani e giovanissimi. Come in quest’ultimo caso rimbalzato agli orrori della cronaca, con due sorelle residenti nel rione Sanità – di 24 e 17 anni – sfregiate con dell’acido ieri sera a Napoli. Le due ragazze sono ricoverate nel centro grandi ustioni dell’ospedale ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 30 maggio 2022)fa paura: nella serata di ieri due ragazze, due giovani, sono statecon. Il liquido corrosivo, che le ha colpite al, sarebbe statoinda unaa bordo di uno scooter. Un ennesimo episodio di violenza giovanile desta preoccupazione e sgomento, stigmatizzando una realtà fatta di aggressività e di brutalità gratuita, che ancora una volta vede protagonisti, e vittime, giovani e giovanissimi. Come in quest’ultimo caso rimbalzato agli orrori della cronaca, con dueresidenti nel rione Sanità – di 24 e 17 anni –con delieri sera a. Le due ragazze sono ricoverate nel centro grandi ustioni dell’ospedale ...

