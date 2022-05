Milano, esplode una power - bank a scuola: tre ragazzi feriti (Di lunedì 30 maggio 2022) Grande spavento a Milano: due studenti sono rimasti lievemente feriti dall'improvvisa esplosione di un power - bank (la batteria per la ricarica dei cellulari) che si trovava all'interno dello zaino ... Leggi su globalist (Di lunedì 30 maggio 2022) Grande spavento a: due studenti sono rimasti lievementedall'improvvisa esplosione di un(la batteria per la ricarica dei cellulari) che si trovava all'interno dello zaino ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Milano, esplode batteria power bank a uno studente: otto feriti all'Ispar Amerigo Vespucci #IsparAmerigoVespucci… - repubblica : Esplode power bank in una scuola di Milano: sette studenti e un insegnante coinvolti, tre trasportati in ospedale - repubblica : Esplode power bank in una scuola di Milano: sette studenti e un insegnante feriti, uno grave - parallelo83 : Una piccola bomba....'Milano, esplode power bank nello zaino di uno studente: otto persone coinvolte. Due 15enni in… - tg2000it : #Scuola a Milano esplode #Powerbank, a #Bergamo ustionati bambini di un #asilo #30maggio -