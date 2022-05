GT World Challenge, Valentino Rossi: una gara dopo l’altra per crescere (Di lunedì 30 maggio 2022) Manca sempre meno alla prova del Paul Ricard del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS 2022. Cresce l’attesa per vivere la seconda tappa dell’Endurance Cup, l’ultimo vero test in pista in vista della mitica 24h di Spa-Francorchamps che ci terrà compagnia a fine luglio. Il grande evento del gioiello di SRO è sempre più vicino, una sfida titanica per Valentino Rossi che sta continuando a scoprire un mondo oltremodo selettivo come quello dell’infinito mondo delle ruote coperte. La prima vera esperienza in questa categoria ha mostrato tutte le pronosticabili difficoltà della leggenda del Motomondiale che come da copione sta patendo il diretto raffronto con alcuni degli specialisti di questa disciplina, maestri da cui imparare. L’ex centauro, in scena con una delle Audi di WRT, si trova nel posto giusto per ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 maggio 2022) Manca sempre meno alla prova del Paul Ricard del Fanatec GTEurope Powered by AWS 2022. Cresce l’attesa per vivere la seconda tappa dell’Endurance Cup, l’ultimo vero test in pista in vista della mitica 24h di Spa-Francorchamps che ci terrà compagnia a fine luglio. Il grande evento del gioiello di SRO è sempre più vicino, una sfida titanica perche sta continuando a scoprire un mondo oltremodo selettivo come quello dell’infinito mondo delle ruote coperte. La prima vera esperienza in questa categoria ha mostrato tutte le pronosticabili difficoltà della leggenda del Motomondiale che come da copione sta patendo il diretto raffronto con alcuni degli specialisti di questa disciplina, maestri da cui imparare. L’ex centauro, in scena con una delle Audi di WRT, si trova nel posto giusto per ...

Advertising

Margher81933300 : RT @MDX_0x0: @liliaragnar RICORDATEVI CHI GESTISCE IL #PNRR ITALIANO !??TUTTO CASUALE ?! ??Pnrr, #Cingolani pesca #McKinsey. Scelto un loro m… - MDX_0x0 : @liliaragnar RICORDATEVI CHI GESTISCE IL #PNRR ITALIANO !??TUTTO CASUALE ?! ??Pnrr, #Cingolani pesca #McKinsey. Scelt… - ginnasticando : ??????Bottino di medaglie per Friess e Georgiou alla World Challenge Cup di Varna ????Nell’articolo tutti i podi ??Ale… - _chiaraa_99 : L'Italia non partecipa alla World Challenge Cup di Varna: ?? Non rischiamo l'ennesimo infortunio: - dana_mogurean : RT @ItaliaTeam_it: FARFALLE! ?? Nella World Challenge Cup di Pamplona Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Martina Santandrea, Agnese Dura… -