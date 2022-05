Giugliano | violento scontro tra due scooter nei pressi di via San Vito

(Di lunedì 30 maggio 2022) Paura neidi via Sandove si è da poco verificato untra due. Secondo alcuni testimoni su entrambi i mezzi viaggiavano due ragazzini che, per cause ancora in fase di accertamento, si sarebbero scontrati frontalmente. L’impatto tra i due motorini sarebbe stato molto forte: uno dei due conducenti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

