Dal gas al petrolio, l’Europa che fatica a decidere (Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – l’Europa fatica a decidere. Vale per il sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina, sia guardando al gas sia guardando al petrolio, e vale per tutti quei passaggi in cui la convenienza di un singolo Stato membro prevale sulla convenienza dell’Unione. Oggi è l’Ungheria a rendere complicatissimo arrivare a un accordo sull’embargo per i prodotti petroliferi. Anche se si dovesse fare, sarebbe un accordo al ribasso. Perché la mediazione e il compromesso passano inevitabilmente per un annacquamento di misure che sono realmente efficaci solo se sono ‘piene’. Parlando a radio France Info, l’Alto rappresentante per la politica estera dell’Ue, Josep Borrell si è detto ottimista, al punto da annunciare che si arriverà a un accordo sul prossimo pacchetto di sanzioni entro lunedì ... Leggi su italiasera (Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) –. Vale per il sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina, sia guardando al gas sia guardando al, e vale per tutti quei passaggi in cui la convenienza di un singolo Stato membro prevale sulla convenienza dell’Unione. Oggi è l’Ungheria a rendere complicatissimo arrivare a un accordo sull’embargo per i prodotti petroliferi. Anche se si dovesse fare, sarebbe un accordo al ribasso. Perché la mediazione e il compromesso passano inevitabilmente per un annacquamento di misure che sono realmente efficaci solo se sono ‘piene’. Parlando a radio France Info, l’Alto rappresentante per la politica estera dell’Ue, Josep Borrell si è detto ottimista, al punto da annunciare che si arriverà a un accordo sul prossimo pacchetto di sanzioni entro lunedì ...

