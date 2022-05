Come rinunciare a un amore impossibile (Di lunedì 30 maggio 2022) I segnali di un amore impossibile Quando un amore ci indica con chiarezza che non ha modo di realizzarsi nel breve ma nemmeno nel medio o lungo termine? Ti sei mai fatta questa domanda? Per riassumerla in una frase di un grande autore, potremmo dire che un amore impossibile ha questi tratti: “Il peggior modo di sentire la mancanza di qualcuno è starci seduto vicino e sapere che non lo potrai avere mai.” frase storica dello scrittore Gabriel García Márquez che rende molto bene l’idea. Se stai soffrendo da un pochino e non trovi la via d’uscita, forse occorre farsi qualche domanda e andare a indagare se l’amore che stai vivendo non ha i requisiti di un amore felice e concretizzabile: Non sorridi spesso Le amiche o i familiari ti fanno notare che il tuo carattere sta ... Leggi su dilei (Di lunedì 30 maggio 2022) I segnali di unQuando unci indica con chiarezza che non ha modo di realizzarsi nel breve ma nemmeno nel medio o lungo termine? Ti sei mai fatta questa domanda? Per riassumerla in una frase di un grande autore, potremmo dire che unha questi tratti: “Il peggior modo di sentire la mancanza di qualcuno è starci seduto vicino e sapere che non lo potrai avere mai.” frase storica dello scrittore Gabriel García Márquez che rende molto bene l’idea. Se stai soffrendo da un pochino e non trovi la via d’uscita, forse occorre farsi qualche domanda e andare a indagare se l’che stai vivendo non ha i requisiti di unfelice e concretizzabile: Non sorridi spesso Le amiche o i familiari ti fanno notare che il tuo carattere sta ...

