Coca-Cola 600: Hamlin il sopravvissuto di Charlotte (Di lunedì 30 maggio 2022) La Coca-Cola 600 al Charlotte Motor Speedway è più di una gara della NASCAR Cup Series: è un mondo a parte. L’edizione 2022 entrerà negli annali per essere una delle più lunghe e difficili della storia. Dopo oltre cinque ore di gara e ben 18 caution (con una bandiera rossa in mezzo), Denny Hamlin vince questa mini endurance in cui più che spingere conta sopravvivere. Mai veramente in lotta per il primato, il vice campione se la gioca nei due overtime con cui si conclude la maratona, battendo il compagno di squadra Kyle Busch. Kevin Harvick conclude in terza posizione, precedendo Chase Briscoe, Christopher Bell, Tyler Reddick, Ricky Stenhouse Jr, Michael McDowell, Kyle Larson e Alex Bowman, ultimo della top ten. Lo spettacolo non manca, e non solo per le bandiere gialle: i cambi di leader sono ben 31, il secondo valore ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 30 maggio 2022) La600 alMotor Speedway è più di una gara della NASCAR Cup Series: è un mondo a parte. L’edizione 2022 entrerà negli annali per essere una delle più lunghe e difficili della storia. Dopo oltre cinque ore di gara e ben 18 caution (con una bandiera rossa in mezzo), Dennyvince questa mini endurance in cui più che spingere conta sopravvivere. Mai veramente in lotta per il primato, il vice campione se la gioca nei due overtime con cui si conclude la maratona, battendo il compagno di squadra Kyle Busch. Kevin Harvick conclude in terza posizione, precedendo Chase Briscoe, Christopher Bell, Tyler Reddick, Ricky Stenhouse Jr, Michael McDowell, Kyle Larson e Alex Bowman, ultimo della top ten. Lo spettacolo non manca, e non solo per le bandiere gialle: i cambi di leader sono ben 31, il secondo valore ...

